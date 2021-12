Dragões ganham vantagem sobre leões na Tala Intercontinental

JN Hoje às 22:27 Facebook

O F. C. Porto venceu esta sexta-feira à noite, o Sporting, por 6-3, na primeira mão da Taça Intercontinental de hóquei em patins.

Os dragões adiantaram-se no marcador Ezequiel Mena, com Reinaldo García a aumentar para 2-0. No entanto, os leões reagiram e no espaço de dois minutos igualaram a partida com tentos de Gonzalo Romero e Toni Pérez.

No segundo tempo, uma bomba de Gonçalo Alves devolveu os azuis e brancos à liderança no marcador, com Carlo di Benedetto, 15 segundos depois, a elevar para 4-2.

Telmo Pinto elevou a vantagem para 5-2, mas Gonzalo Romero conseguiu reduzir perto do fim.

No último lance, um livre direto, Gonçalo Alves deixou a vantagem portista para a segunda mão em três golos.

No domingo, pelas 18 horas, no pavilhão João Rocha, o conjunto leonino recebe os portistas para o encontro decisivo.