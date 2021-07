Dragões goleiam Louletano em jogo-treino

JN Hoje às 23:13 Facebook

O F. C. Porto defrontou esta terça-feira o Louletano, em jogo particular realizado no Algarve, onde os dragões estão a estagiar, tendo goleado por 6-1.

Na partida que decorreu no complexo The Campus, na Quinta do Lago, Sérgio Conceição utilizou Francisco Meixedo, Nanu, Fábio Cardoso, Diogo Leite, Zaidu, Carraça, Vítor Ferreira, Fábio Vieira, Romário Baró, Fernando Andrade, Evanilson; Cláudio Ramos, Marcano, Francisco Conceição, Rodrigo Valente, Taremi, Pepê, Sérgio Oliveira e Mbemba.

Os golos azuis e brancos foram apontados por Evanilson (12), Zaidu (24 e 43), Romário Baró (33), Francisco Conceição (64) e Taremi (73).

Quanto ao boletim clínico, o sérvio Marko Grujic continua a realizar exercícios de treino integrado condicionado.

Esta quarta-feira os portistas jogam com a AS Roma, de José Mourinho, uma partida agendada para as 20 horas, no Estádio Municipal da Bela Vista, tendo transmissão no Porto Canal.

