Dragões já venderam dez mil bilhetes para domingo

O F. C. Porto já conseguiu vender 10 mil bilhetes para a receção ao Belenenses SAD, às 18 horas de domingo, que vai marcar o início da aventura dos azuis e brancos na Liga 2021/22.

Isto significa que ainda restam seis mil ingressos disponíveis para perfazer os 16 mil adeptos permitidos para cumprir a lotação de 33%, que vigora neste arranque de competição. Hoje já abriu a venda ao público em geral.

Os dragões anunciaram uma parceria com a empresa First Intervention Associação para a realização de testes rápidos de antigénio à covid-19 junto ao Estádio do Dragão, que terão o custo de 15 euros.