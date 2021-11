Dragões lançam "Fan Token" com a Binance

JN Hoje às 15:16 Facebook

O F. C. Porto anunciou, esta sexta-feira, uma parceria com o principal fornecedor mundial de ecossistema de "blockchain" e infraestrutura de criptomoedas para a criação do "Porto Fan Token", que vai permitir uma nova forma de interação entre os adeptos e o clube, como os NFT's.

O "Porto" - nome dado ao Fan Token do clube da Invicta -, já está disponível para todos os utilizadores da Binance através da Launchpad lançada agora e que, dentro em breve, também será disponibilizado via Spot, cartão bancário e P2P. O acordo entre os dragões e a Binance tem a duração de cinco temporadas e engloba, ainda, o patrocínio nos equipamentos do clube, com o novo parceiro a surgir na parte de trás das camisolas nesta primeira época, enquanto nas seguintes estará na manga esquerda.

O F. C. Porto entra, assim, numa área financeira que tem cada vez mais seguidores e que, para os adeptos que investirem, vai permitir novas formas de relacionamento com o clube, podendo vir a ter experiências junto da equipa, participação em votações relacionadas com decisões a tomar pelo clube ou a colecionar "fan badges".

"É mais uma parceria que estabelecemos, no sentido de acompanharmos a evolução do mundo atual, de potenciarmos ativos digitais, e, acima de tudo, estar mais perto dos nossos adeptos e dos seus interesses. Este é um acordo que valoriza o F. C. Porto e o parceiro, que é algo que procuramos em cada parceria que fazemos e também no dia a dia do nosso trabalho. Quem se junta ao F. C. Porto sabe que se está a associar a um clube que quer ser primeiro em tudo", afirmou o presidente dos dragões, Pinto da Costa, em declarações prestadas ao site oficial.

"Os Fan Tokens da Binance são uma nova e entusiasmante maneira de os adeptos interagirem com as suas equipas preferidas. O F. C. Porto é, não só, uma das maiores equipas europeias, mas também uma das que mais inova. Com o "Porto Fan Token", os adeptos podem colecionar NFTs, participar em votações exclusivas e desbloquear Fan Badges únicos, além de recompensas baseadas no seu nível de interação. Esperamos que seja uma parceria longa e de sucesso", disse, por seu lado, Changpeng "CZ" Zhao, CEO e co-fundador da Binance.