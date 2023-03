Dragões lutam pelas meias-finais da FIBA Europe Cup na Finlândia

Rui Almeida Santos Hoje às 11:15 Facebook

O F. C. Porto procura, esta quarta-feira, na Finlândia, frente ao Karhu, apurar-se para as meias-finais da FIBA Europe Cup. Para o conseguir, terá de recuperar da desvantagem de um ponto que traz do jogo da primeira mão, no Dragão Arena.

Uma semana depois de ter perdido pela margem mínima na receção ao Karhu (81-80), o F. C. Porto tenta, na Finlândia, inverter o rumo da eliminatória e apurar-se para as meias-finais da FIBA Europe Cup.

"No Dragão Arena conseguimos alguns ressaltos ofensivos, mas eles conseguiram ainda mais e sabemos que temos de melhorar nesse aspeto. Num jogo como este, todas as posses de bola contam e todos os lances livres falhados contam", adiantou Brian Conklin, ao sítio oficial dos dragões.

O extremo norte-americano vê no Kahru "um estilo de jogo muito idêntico ao do Sporting, muito agressivos e impõem um ritmo alto", e espera um ambiente difícil no IKH Areena.

"Vencermos num ambiente destes será ainda mais especial. Estamos muito entusiasmados", realçou Brian Conklin.

O encontro entre o Kahru, que afastou o Sporting na primeira fase de grupos da FIBA Europe Cup, e o F. C. Porto tem início marcado para as 16.30 horas.