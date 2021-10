Dragões mantêm estatuto imbatível no Clássico

Bernardo Monteiro Hoje às 22:10 Facebook

O F. C. Porto venceu o embate da sétima jornada, contra o Benfica (4-3), cimentando o lugar no topo da classificação. Benedetto foi o herói do jogo ao assinar um hat-trick

Os portistas foram a equipa mais forte em campo e mantiveram a série invicta (sete jogos a vencer), aumentando para quatro pontos o fosso para a Oliveirense, segundo classificado.

Benedetto abriu o marcador logo no primeiro minuto e bisou pouco depois. Gonçalo Alves não esperou muito e fez o 3-0 que parecia dar uma vantagem confortável aos dragões.

Mas as águias não se deram por batidas e foram atrás do resultado. Nicolia marcou por duas vezes em dois minutos e Ordonez empatou a contenda. Quando o empate parecia o resultado mais provável Benedetto agarrou o lugar de "Home do Jogo" e marcou o golo da vitória, à passagem do minuto 34.

Com este desfecho o F. C. Porto continua numa forma fantástica, em primeiro lugar com 21 pontos, enquanto o Benfica está na sétima posição, com nove pontos.