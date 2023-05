Dragões mostram troféu da Champions ao "senhor hóquei em patins"

JN Hoje às 15:56 Facebook

O presidente do F. C. Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e o plantel portista, recém-consagrado campeão europeu da modalidade, levaram o troféu da Liga dos Campeões até Ilídio Pinto, o "senhor hóquei em patins".

A comitiva portista, liderada pelo presidente do clube, levou consigo a taça referente ao recente título de campeão europeu à confeitaria Petúlia, fundada por Ilídio Pinto.

Carinhosamente tratado como "senhor hóquei em patins", o antigo dirigente é uma figura incontornável da história do hóquei em patins portista.

Com efeito, durante a entrega do troféu ao museu do clube, na terça-feira, Pinto da Costa não esqueceu Ilídio Pinto.

"As minhas primeiras palavras têm que ser para todos os que contribuíram para chegarmos até aqui, de modo especial para o nosso querido Ilídio Pinto que foi o grande obreiro pelos imensos sucessos internacionais do F. C. Porto. Passados 41 anos é um prazer enorme ter ao meu lado, como responsável pela secção, o meu amigo Eurico Pinto, filho do Ilídio. Quero-te agradecer a ti, à tua família e dizer-vos que espero que continuem com este amor ao F. C. Porto, à secção e a ser parte importantíssima destas vitórias", disse o presidente dos dragões.