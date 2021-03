Dragões oferecem vitória europeia a Quintana

JN Hoje às 21:30 Facebook

O F. C. Porto ganhou, esta noite de quinta-feira, aos noruegueses do Elverum, por 38-31, na último jogo do Grupo A da Liga dos Campeões, e o primeiro do resto dos dias sem Alfredo Quintana na baliza azul e branca.

Num jogo com as emoções à flor da pele, os dragões protagonizaram uma exibição que honrou a memória do malogrado guarda-redes.

Nas bancadas quase vazias, destaque para a presença de Pinto da Costa, presidente portista, bem como para a família do jogador luso-cubano. Antes do apito inicial não faltou a homenagem a Quintana não só pelos colegas de equipa, como pelo adversário.

Quando ao encontro, começou equilibrada, com o conjunto portista a entrar bem e a ganhar maior ascendente já perto do intervalo.

No segundo tempo, a distância no marcador aumentou mais, com os azuis e brancos a gerirem bem a partida e a assegurarem os três pontos.

Com este desfecho, o F. C. Porto fechou as contas do grupo na quinta posição.

"Hoje tivemos de pensar na equipa. Estou feliz pela equipa poder dedicar a vitória ao Alfredo. Estou muito orgulhoso deles. Tivemos uma semana muito difícil, sentimos a falta do Alfredo, mas temos de seguir em frente", anotou no final o treinador Magnus Andersson, visivelmente emocionado.