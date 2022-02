Dragões perdem em casa com o Dínamo Bucareste

JN/Agências Ontem às 23:21 Facebook

O F. C. Porto foi derrotado em casa, esta quinta-feira, pelos romenos do Dínamo de Bucareste, por 33-32, juntou-se ao adversário e ao HC Motor, da Ucrânia, no último lugar do Grupo B na Liga dos Campeões de andebol.

Os campeões nacionais têm oito pontos e ainda mais dois jogos para tentar ficar entre os seis primeiros classificados e avançarem para a fase seguinte da prova.

O jogo com o Dínamo de Bucareste, que o F. C. Porto havia derrotado na primeira mão, na Roménia (27-26), foi muito equilibrado e ficou decidido a favor da equipa visitante depois de Miguel Alves falhar um ataque já dentro do minuto final, com Ghebdabe a defender o remate e segurar triunfo da equipa.