Dragões podem ganhar mais 10 milhões do que o Sporting na Champions

Valorização do ranking da UEFA a dez anos significa que o "vice" receberá mais do que o campeão português se as classificações atuais se mantiverem até ao final da temporada.

A três jornadas do final do campeonato português nada está matematicamente decidido, mas a diferença pontual entre as equipas que ocupam o pódio já permite começar a fazer contas ao que poderá ser a distribuição dos prémios da Liga dos Campeões 2021/22.

No arranque de 2018/19, a UEFA alterou a forma como as verbas são atribuídas aos clubes que marquem presença na fase de grupos. Além de um valor fixo de 15,25 milhões de euros para cada, a entidade reserva um bolo de 585 milhões de euros, que é distribuído conforme a posição das 32 equipas no ranking combinado dos últimos dez anos.