Dragões preparam clássico com sete nomes no boletim clínico

O F. C. Porto prossegue a preparação para o Clássico com o Sporting, em Alvalade (domingo, às 18 horas), com sete nomes no boletim clínico.

Na sessão de treino matinal, Sérgio Conceição não contou com vários jogadores lesionados. Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Eustáquio, Otávio, Veron e Evanilson fizeram apenas tratamento às respetivas lesões e são as principais dúvidas para o embate de domingo, contra os leões.

Em sentido contrário, o técnico portista chamou Vasco Sousa, da equipa B, aos trabalhos do conjunto principal dos dragões, para ajudar a colmatar as várias ausências, especialmente no meio-campo.

Os campeões nacionais voltam a treinar amanhã, às 10.30 horas, antes de Sérgio Conceição fazer a antevisão ao Clássico contra o Sporting.