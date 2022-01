Dragões procuram a 13.ª sem Conceição e com novo capitão

Miguel Pataco Hoje às 19:59 Facebook

O líder do campeonato visita este domingo o Estádio do Jamor à procura de dar seguimento a uma extraordinária série de resultados que teve início em setembro do ano passado. Depois do empate (1-1) em Alvalade, os dragões só sabem vencer na Liga portuguesa, num total de 12 triunfos consecutivos que deixam a equipa a sonhar com o recorde no clube, estabelecido em 2010/11.

As duas últimas visitas ao terreno da B-SAD não acabaram em festa portista - dois empates -, cenário que a equipa quer evitar hoje, de forma a manter a liderança isolada e a vantagem em relação aos rivais. Sérgio Conceição volta a não estar no banco de suplentes, uma vez que o treinador principal está a cumprir 15 dias de suspensão - também falha o duelo com o Famalicão -, com a equipa a ficar novamente entregue a Vítor Bruno.

O adjunto já assumiu o papel três vezes esta temporada, com vitórias frente ao Rio Ave (Taça da Liga), Vizela (Liga) e Benfica (Taça de Portugal), e caso repita, no Jamor, os sucessos anteriores, o F. C. Porto soma a 13.ª vitória consecutiva no campeonato, marca que já supera, largamente, as conseguidas pela equipa técnica liderada por Conceição desde que chegou à Invicta.