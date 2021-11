Dragões punidos com derrota por 20-0 por não comparecerem a jogo com Ovarense

JN/Agências Hoje às 19:48 Facebook

O F. C. Porto foi punido, esta quinta-feira, com uma derrota por 20-0, por não ter comparecido no encontro da Liga com a Ovarense, anunciou a Federação Portuguesa de Basquetebol em comunicado.

"Castigar o Futebol Clube do Porto, com a pena de multa de 2500 euros, derrota, 0 pontos e 20-0, por ausência ao jogo 598 que, em 16 outubro de 2021, deviam ter disputado com a AD Ovarense para o Campeonato da Liga Masculina", lê-se.

Os regulamentos da FPB referem que em caso de falta de comparência, a equipa soma zero pontos (no basquetebol a derrota dá um ponto e a vitória dois), e é considerada derrotada por 20-0, além de pagarem uma multa de 250 a 5000 euros.

Já o ponto cinco adianta que "aplicação da sanção de derrota em dois jogos consecutivos ou três interpolados determina a exclusão da competição" da equipa.

O F. C. Porto anunciou a 16 de outubro, em comunicado, a não comparência ao jogo com a Ovarense, da Liga, por desacordo com a nomeação de um dos árbitros, em sintonia com a sua decisão tomada em junho.

O clube justifica a ausência com o facto de ter sido nomeado para o jogo com a Ovarense "um dos árbitros envolvidos nas vergonhosas arbitragens que condicionaram a equipa na passada temporada e que lhe retirou um título nacional".

No comunicado, o F. C. Porto pediu ainda desculpa à Ovarense, que merece o seu "maior respeito e é alheia à nomeação", e informou que, em sintonia com a sua decisão comunicada a 21 de junho de 2021, não iria comparecer ao referido jogo.

A posição do F. C. Porto surge após a 21 de junho ter assegurado que iria falhar os encontros da Liga que fossem dirigidos pelos mesmos árbitros do último jogo da final de 2020/21.

No final do quinto e último jogo da final dos play-offs, ganho pelo Sporting, por 86-85, os responsáveis portistas criticaram duramente a arbitragem e admitiram mesmo deixar a modalidade.