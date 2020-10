Dragões recebem Malang Sarr para a defesa

JN Hoje às 17:34 Facebook

Defesa francês integrará o plantel dos azuis e brancos por empréstimo do Chelsea. Acordo é válido até ao final desta época.

Malang Sarr é a mais recente contratação do F. C. Porto. O defesa francês, de 21 anos, foi oficializado esta terça-feira e chega ao Dragão cedido pelo Chelsea até ao final da época.

"O F. C. Porto é o melhor clube de Portugal. Estou muito entusiasmado, era uma oportunidade que procurava e estou feliz por estar aqui", declarou Sarr aos canais oficiais do clube.

Formado no Nice, clube no qual também se estreou como profissional, Sarr é internacional francês em vários escalões jovens e conta com participações em Campeonatos da Europa de sub-17, sub-19 e sub-21.