Dragões renovam com médio de 16 anos

Francisco Guedes é a mais recente promessa do clube a assinar contrato profissional: "Espero que não seja o último", referiu o futebolista, que esta temporada representou o Padroense.

O F. C. Porto anunciou esta terça-feira a renovação de Francisco Guedes, médio de 16 anos que assinou o primeiro contrato profissional da carreira.

"É sempre um misto de orgulho e responsabilidade, porque é uma responsabilidade enorme ter este contrato profissional e é um orgulho porque sempre sonhei com isto. Espero que não seja o último", disse Francisco Guedes aos órgãos oficiais do F. C. Porto.

Em 2019/20, o médio, que fez 16 anos no passado mês de maio, esteve emprestado ao Padroense, onde marcou 15 golos em 25 partidas. A ligação aos dragões passa a ser válida até 2023.