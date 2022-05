O F. C. Porto revelou, nas redes sociais, o conteúdo da palestra dada por Sérgio Conceição após a reviravolta operada pelos azuis e brancos, no triunfo conquistado no Estoril (2-3).

Recorde-se que ao intervalo o Estoril ganhava por 2-0, ao F. C. Porto, que virou o resultado com golos de Luis Díaz (49 minutos), Taremi (84) e Francisco Conceição (89).