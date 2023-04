Dragões saltam para o topo da segunda volta

Nove vitórias, um empate e uma derrota é o saldo azul e branco na segunda volta do campeonato, com a equipa de Sérgio Conceição a ser a que mais pontos somou neste período, batendo os registos de Benfica, Sporting e Braga, sendo que os leões também recuperaram terreno em relação aos arsenalistas.

Os dragões reduziram a desvantagem para o topo do campeonato de 10 para apenas quatro pontos nas últimas duas jornadas, mas o percurso de F. C. Porto e Benfica na segunda volta é bastante idêntico.

As águias somaram nove triunfos seguidos antes das últimas duas derrotas (F. C. Porto, casa, e Chaves, fora), mas os campeões nacionais já tinham desperdiçado cinco pontos, com a derrota, no Dragão, frente ao Gil Vicente e o empate, fora, em Braga. Assim, a recuperação na segunda volta fica reduzida a um ponto, mas o registo é o suficiente para colocar os azuis e brancos no topo dessa classificação parcial.