Dragões seguram Diogo Rêma até 2024

O F. C. Porto anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com o jovem guarda-redes Diogo Rêma, que assinou um novo vínculo válido até 2024, mostrando-se satisfeito por continuar ao serviço do campeão nacional.

O guarda-redes, de 17 anos, chegou aos dragões oriundo do F. C. Gaia, em 2019/2020, depois de ter feito grande parte da formação no Colégio dos Carvalhos.

"Vejo esta renovação como uma prova do meu trabalho e esforço ao longo da época, dando-me assim confiança para continuar a melhorar. Ter o privilégio de treinar e jogar com os melhores é realmente muito bom. Tendo sido uma época de grande aprendizagem, penso que fui evoluindo ao longo da temporada", afirmou Diogo Rêma, em declarações aos meios de comunicação do clube.

O andebolista garante que vai continuar focado na sua evolução e manifestou o desejo de ver os adeptos de volta aos pavilhões.