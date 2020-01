Dragões seguram promessa até 2022

Hoje às 18:32 Facebook

Rafa Pereira, médio de 18 anos, prolongou a ligação ao F. C. Porto e é mais um campeão europeu de sub-19 que se mantém no clube.

O F. C. Porto anunciou esta segunda-feira a renovação do contrato de Rafa Pereira, médio de 18 anos que na época passada foi campeão nacional e campeão europeu de sub-19 pelos portistas. O novo contrato é válido até junho de 2022.

"Já são dez anos nesta grande instituição, que conheço muito bem, tal como a mística do clube. Estou muito contente por renovar contrato e espero dar muitas alegrias a este clube. Este contrato só me motiva mais para dar tudo dentro de campo, agora com mais responsabilidade. Espero corresponder", disse Rafa Pereira, em declarações reproduzidas no site oficial do clube.

Esta temporada, o médio apontou quatro golos em 15 jogos pelos sub-19 dos dragões.