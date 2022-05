Dragões só vendem Pepê por 60 milhões de euros

Luís Antunes e André Bucho Hoje às 00:04 Facebook

Internacional pela seleção olímpica do Brasil cumpriu primeira época pelo F.C. Porto e assumiu papel preponderante na reta final.

Contratado ainda no decorrer da época passada, Pepê começou a época como alternativa, mas desde a saída de Luis Díaz ganhou destaque no onze de Sérgio Conceição, seja nos dois lados do ataque, seja como lateral direito. Agora, segundo apurou o JN, o F.C. Porto já estabeleceu preço referencial para eventualmente negociar o jogador: 60 milhões de euros, 10 milhões de euros abaixo da cláusula de rescisão de 70 milhões de euros.

Este é a valorização que os dragões estão dispostos a aceitar na eventualidade de surgirem interessados, mas Pepê ficaria também satisfeito por continuar de azul e branco.