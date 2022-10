Dragões sofrem quinta derrota seguida na Champions de andebol

JN/Agências Hoje às 22:59 Facebook

O F. C. Porto sofreu, esta quinta-feira, a quinta derrota em cinco jogos na Liga dos Campeões de andebol, ao perder perante o seu público com os dinamarqueses do GOG, por 26-33, depois de chegar ao intervalo com cinco golos de desvantagem (10-15).

A equipa portista continua, assim, no último posto do Grupo A da prova, com zero pontos, e na próxima jornada joga fora, a 3 de novembro próximo, com o Paris Saint-Germain, um dos grandes favoritos a vencer a competição.

É um mistério o desempenho europeu do F. C. Porto nesta época, sendo que a equipa orientada por Magnus Andersson voltou a ser dominada do princípio ao fim por um adversário que se destacou pelo seu jogo simples, mas muito eficaz, e que contou com um guarda-redes ao mais alto nível.

Os portistas fizeram 50 remates à baliza de Tobias Thulin e marcaram 26 golos e o GOG fez igual número de remates e alcançou 33 golos, o que diz muito quando à eficácia concretizadora de uma equipa e de outra.

O guardião dinamarquês efetuou 15 defesas, dez delas na primeira parte, e os guarda-redes do F. C. Porto, Sebastian Frandsen, que foi titular, e Nikola Mitrevski, somaram oito defesas.

Os números servem apenas para confirmar superioridade evidenciada pelo GOG, que ganhou vantagem no marcador muito cedo e nunca mais a perdeu, impondo-se a em todos capítulos a um F. C. Porto lento, descrente e por vezes até conformado com o rumo das coisas.

Os portistas apontaram oito golos nos primeiros 25 minutos, o que revela o seu desacerto ofensivo tanto devido a erros próprios, com destaque para as perdas de bola, como à segurança que o GOG demonstrou na defesa e a enorme atuação de Tobias Thulin.

Jack Thurin e Rui Silva tentaram disfarçar a desinspiração geral do F. C. Porto, mas sem êxito, e foi sem surpresa que GOG chegou ao intervalo a vencer já por cinco golos de diferença (10-15).

Iturriza abriu a segunda parte com mais um golo para a sua conta pessoal (11-15), mas depois os visitantes conseguiram um parcial de 3-0 e o resultado passou para 11-18, com o F. C. Porto incapaz de reagir e travar o andebol rápido, dinâmico e objetivo que o adversário apresentou.

A um quarto de hora do fim, o F. C. Porto encontrava-se nove golos atrás do GOG (17-26) e a sorte do jogo estava traçada, apesar de uma outra reação isolada e inconsequente nos campeões nacionais, o que, porém, nunca pôs em causa o domínio e a confortável vitória do pragmático conjunto dinamarquês.