Dragões sondam substituto de Sérgio Oliveira

Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A eminente transferência de Sérgio Oliveira para a Roma, de Mourinho, levou o F. C. Porto a procurar um substituto para reforçar as opções a meio-campo. Stephen Eustáquio já foi sondado, mas ainda não chegou qualquer proposta oficial ao Paços de Ferreira.

Ao que o JN apurou, o processo de transferência ainda está numa fase embrionária, apesar do internacional canadiano já ser namoro antigo dos azuis e brancos.

O negócio, que está ainda em fase de estudo, deverá passar por um empréstimo até ao final da temporada, com opção de compra. Eustáquio renovou recentemente com os castores até 2024, mas poderá sair caso o negócio seja favorável para todas as partes envolvidas.

Apesar de ainda não estar oficializado, a transferência de Sérgio Oliveira para os romanos pode ser benéfica para a equipa pacense, uma vez que detém parte dos direitos económicos do médio português, e por isso deverá receber uma verba a rondar os 150 mil euros, caso o empréstimo se venha mesmo a concretizar.

Em 2021/22, Eustáquio já realizou 20 jogos pelo Paços de Ferreira, tendo somado um golo e uma assistência.