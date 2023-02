Dragões treinam sem oito lesionados

O F. C. Porto prossegue a preparação para a receção com o Rio Ave (sábado, 20.30 horas), para a Liga, e Sérgio Conceição continua com oito baixas.

Todos os jogadores lesionados encontra-se ainda em fase de tratamento e não é provável que estejam preparados para o embate contra a equipa de Vila do Conde.

Sendo assim, Sérgio Conceição não conta com Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Matheus Uribe, Otávio, Gabriel Veron, Galeno e Evanilson.

Os campeões nacionais voltam a treinar amanhã, ás 10.30 horas, novamente no Olival, antes de Sérgio Conceição fazer a habitual conferência de antevisão à partida com o Rio Ave.