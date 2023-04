Dragões voltam às vitórias mas mantêm tom cinzento

Nuno A. Amaral Hoje às 23:27 Facebook

Golo de Fábio Cardoso bastou para os portistas segurarem o segundo lugar. Exibição pobre da equipa de Sérgio Conceição, que nem contra dez conseguiu convencer. Segue-se o clássico na Luz.

A desinspiração tomou conta do Dragão e a única coisa que o F. C. Porto pode aproveitar do jogo com o Portimonense é mesmo a vitória, que serviu para pôr fim ao jejum de golos e de triunfos das duas partidas anteriores. Um cabeceamento certeiro de Fábio Cardoso valeu três pontos que permitem à equipa portista segurar o segundo lugar e continuar a dez pontos do Benfica, a cinco dias de visitar o Estádio da Luz. Quanto aos algarvios, somaram a quinta derrota seguida e estão mais perto da zona perigosa da tabela.

Sérgio Conceição experimentou um meio-campo diferente, com Otávio junto a Uribe, abrindo o ataque com Pepê e Galeno nas alas. O regresso de Manafá, que não era titular desde o final de dezembro de 2021, foi outra novidade dos azuis e brancos, perante um adversário recuado, à procura de aguentar o nulo até onde lhe fosse possível.