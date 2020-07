Dragon Force volta aos treinos com o carimbo da marca Covid Safe

JN Hoje às 16:19 Facebook

A Dragon Force retomou os treinos presenciais, esta segunda-feira, em 18 das 20 escolas do futebol portista, em todas elas com máxima segurança higiénica.

O plano da retoma foi auditado pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER), a 22 de junho, que atribuiu à Dragon Force, localizada na Constituição, no Porto, a marca Covid Safe. A escola portista tornou-se, desta forma, a primeira organização com atividades desportivas ao ar livre a ser distinguida pela APCER.

"O controlo rigoroso à entrada das nossas escolas é um dos pontos chaves para a segurança e saúde de todos. Contudo, é fundamental a responsabilidade e bom senso de todos os colaboradores, alunos e encarregados de educação no cumprimento das regras definidas no plano de retoma", alertou Ricardo Frey-Ramos, responsável da Dragon Force.

Pela parte da APCER, a auditora Inês de Castro notou com encontrou na Dragon Force "uma organização bem estruturada, com a sinalética adequada e com cuidados redobrados", mostrando-se impressionada pela "forma segura" como foi preparado o regresso dos alunos às atividades".

Recorde-se que, durante o pico da pandemia da covid-19 e do consequente confinamento, a Dragon Force manteve-se muito ativa, embora de forma virtual, distribuindo mapas com treinos para os mais novos, torneios entre as escolas e dinâmicas educativas para as crianças e para os pais.

De acordo com as medidas agora implementadas, tendo em vista a reabertura da Dragon Force, cada equipa treina apenas uma vez por semana e os treinos foram reduzidos para 60 minutos. Os encarregados de educação também têm regras para cumprir, como a que diz respeito ao uso obrigatório de máscara e higienização das mãos à entrada das infraestruturas.

Voltando ao regresso das atividades das crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, refira-se que o programa de férias desportivas estará em vigor, a partir de hoje, na escola Dragon Force Porto, na Constituição, nas Dragon Force Foz, Grijó, Ermesinde, Penafiel, Braga, Viseu, Lisboa e Torre de Moncorvo a partir do próximo dia 13, e na de Rio Meão após dia 20.