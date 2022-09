Draxler aponta a conquistas: "Está na hora de trazer o título de campeão"

André Bucho Hoje às 20:20 Facebook

Reforço do Benfica afirma que está no "clube perfeito para jogar bom futebol", mostrando-se "confiante" para esta temporada.

Emprestado ao Benfica pelo Paris Saint-Germain até ao final da temporada, Julian Draxler mostrou-se satisfeito com a oportunidade e quer começar a trabalhar de imediato.

"Sei muito sobre o Benfica, é um grande clube e temos uma grande história. Estava a lutar por tempo de jogo em Paris e acho que estou no clube perfeito para jogar bom futebol e voltar ao que era e, como é óbvio, estou muito feliz por estar num clube tão grande. Estou ansioso por conhecer os meus companheiros e tenho a certeza que temos um excelente grupo. Vamos estar em várias competições, vou conversar com o treinador e acho que é uma boa escolha, vamos ver se resulta, mas estou muito confiante e feliz por estar aqui", atirou o internacional alemão aos canais do clube.

O atacante é compatriota do treinador Roger Schmidt e garante estar a par das ideias do técnico das águias. "Acho que é alguém que ama o futebol. Para mim é importante ter uma equipa que goste de ter a bola e ter o controlo do jogo porque também é esse o meu estilo. Conheci-o na Bundesliga, tem equipas muito organizadas, sabe o que quer e sei que tenho de seguir alguns conselhos táticos mas mal posso esperar para trabalhar com ele. Talvez precise de alguns dias para perceber as ideias que tem para mim, ou algumas semanas para estar no meu melhor mas mal posso esperar para o conhecer", atirou, antes de apontar a conquistas nesta época.

"Somos o maior clube em Portugal, não vencemos os últimos títulos e agora está na hora de trazer o título de campeão para o Benfica. Temos uma boa equipa, tenho a certeza disso, e vamos lutar pelos títulos em Portugal e temos um grupo difícil na Liga dos Campeões, três adversários difíceis, vai ser duro mas acreditamos em nós e queremos mostrar que juntos podemos ter uma grande época", afirmou o internacional alemão.