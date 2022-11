Draxler descansa águia perdulária  

Luís Antunes Hoje às 22:36 Facebook

Benfica de nova face só respirou após o golo do avançado alemão. Estrela ofereceu boa réplica e aproveitou erros

Um Benfica de segunda face (sem seis titulares) venceu o Estrela da Amadora (3-2) pela diferença mínima e assumiu a liderança do Grupo C da Taça da Liga, em igualdade pontual com o Moreirense. Um triunfo justo, mas à tangente de uma equipa que mostrou alguns dos bons princípios que faz com que esteja há 26 jogos sem perder. Porém, foi altamente ineficaz no ataque. Um fator que permitiu ao Estrela da Amadora acreditar numa surpresa. O golo de Draxler, aos 90 minutos, sossegou, finalmente, as águias, apesar de Morato ainda ter cometido um erro que permitiu a Gustavo Henrique reduzir.

As águias impuseram a lei do mais forte de forma progressiva, perante um Estrela enérgico e competitivo. Musa abriu o marcador, numa combinação com Rafa, mas João Silva fez o empate.