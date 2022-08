Draxler é reforço do Benfica e Manchester United recebe guarda-redes

Médio alemão vai ser emprestado pelo PSG. O guardião Dubravka irá assinar com o Manchester United também a título de empréstimo.

Benfica: Julian Draxler vai ser reforço do Benfica para o resto da temporada. O médio chega às águias a título de empréstimo proveniente do PSG e, ao que tudo indica, sem opção de compra. Sem espaço no clube francês, irá ter no clube da Luz um palco para voltar ao melhor ritmo, sobretudo tendo em conta que não joga desde março devido a lesão.

Manchester United: O guarda-redes Martin Dubravka é a mais recente contratação do Manchester United. Segundo informa o jornalista Fabrizio Romano, o guardião irá ser emprestado pelo Newcastle até ao final da época, ficando com uma opção de compra de cerca de cinco milhões de euros.

Manchester City: A turma de Pep Guardiola irá reforçar o setor defensivo. Segundo a imprensa internacional, o defesa central Manuel Akanji foi contratado ao Borussia Dortmund a troco de 17 milhões de euros.

Juventus: O PSG emprestou o médio Leandro Paredes à Juventus até ao final da temporada. A equipa italiana fica com uma opção de compra avaliada em 15 milhões de euros pelo centrocampista argentino.

Leipzig: Depois de ter sido associado pela imprensa francesa ao Benfica, Abdou Diallo será reforço do Leipzig, proveniente do PSG. De acordo com Fabrizio Romano, o central será emprestado à formação alemã e ficará com uma opção de compra de 25 milhões de euros.

Sevilha: O médio Adnan Januzaj foi confirmado esta quarta-feira como reforço do Sevilha. O jogador chega a custo zero e assina um contrato válido até 2026.

Liga: Duas rescisões em equipas da Liga foram anunciadas esta quarta-feira. O Arouca terminou o contrato com o avançado Or Dasa, enquanto o Santa Clara findou o vínculo com o defesa João Afonso.