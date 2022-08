Draxler em Lisboa para ser reforço das águias

André Bucho Hoje às 15:39 Facebook

O campeão do mundo pela Alemanha em 2014 Julian Draxler aterrou ao final da manhã desta quarta-feira em Portugal. Benfica e Paris Saint-Germain discutem detalhes do negócio.

Julian Draxler está em vias de reforçar o Benfica. O atacante, que pode atuar como médio ofensivo ou como extremo, não entra nas contas do Paris Saint-Germain, que negoceia com as águias os moldes para finalizar o negócio, que, ao que tudo indica, será por empréstimo.

O internacional germânico somou 28 participações pelos parisienses na temporada passada, mas estava sem espaço nas contas de Christopher Galtier, que tem apostado em Neymar, Mbappé e Messi para a frente de ataque, tendo Sarabia como primeira solução.

O atacante de 28 anos lesionou-se no final de março e não compete desde então, tendo sido submetido a cirurgia para reparar uma lesão no menisco do joelho. Foi deixado de fora da digressão de pré-temporada da equipa principal, mas trabalhou no relvado em Paris.