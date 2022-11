Draxler recupera para regressar em Leiria 

Alemão, de fora por lesão desde o clássico, na calha para ir a jogo com o Estrela da Amadora.

​​​​Julian Draxler está praticamente recuperado de uma lesão muscular e, ao que apurou o JN, deve voltar às opções de Roger Schmidt já no duelo com o Estrela da Amadora, no domingo, às 19 horas, no arranque da Taça da Liga, em Leiria.

O médio chegou à Luz com o estatuto de estrela em recuperação após um longo período de paragem - não jogava desde março - e estreou-se a meio de setembro contra o Famalicão. Marcou o único golo diante do Marítimo, num dia de goleada das águias (5-0), mas não conseguiu impor-se no meio-campo, onde apenas jogou 301 minutos, em nove jogos, três dos quais a titular.