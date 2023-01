Drible "Michael Jackson" aquece jogo do campeonato paulista

JN Hoje às 15:56 Facebook

Erik, jogador da Portuguesa Santista, rodou perante um adversário, sem tocar na bola, e acabou rodeado por adversários, na vitória por 4-2 sobre o Novorizontino.

A criatividade no futebol não tem limites, ao contrário da paciência de quem sofre com ela. Na jornada de estreia da Série A1 do Campeonato Paulista, Erik, avançado da Portuguesa Santista, deu uma volta sobre si próprio para tentar superar um adversário, um movimento que rapidamente viralizou na internet como drible "Michael Jackson".

O defesa que o marcava acabou por fazer falta e não demorou até os restantes jogadores do Novorizontino rodearem Erik, que se queixava, no relvado, do toque sofrido.

Ao sítio "GloboEsporte", o protagonista do lance garante não ter faltado ao respeito aos adversários. "Já costumo fazer isso. Normalmente, faço o "remate no vento" do Valdivia. O giro foi pensado na hora e deu certo. O futebol está muito chato, não se pode fazer nada de diferente que está-se logo a desrespeitar. Não desrespeitei ninguém, apenas joguei o meu futebol. Esse é o meu estilo de jogo, faz parte do futebol", revelou Erik.