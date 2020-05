"Drive-in" no queimódromo do Porto para adeptos verem jogos

Nuno Barbosa Hoje às 18:55 Facebook

Os adeptos de futebol vão poder ver os jogos da Liga no queimódromo do Porto. O anúncio foi feito esta segunda-feira depois de uma reunião entre o presidente da Câmara do Porto e o líder da Liga Portugal.

Da reunião entre Rui Moreira e Pedro Proença, saiu a decisão de criar um drive-in na zona do queimódromo do Porto, ao lado do Parque da Cidade, para os adeptos da Invicta poderem assistir aos jogos de futebol dentro dos seu veículos. A Câmara Municipal do Porto já tinha essa ideia definida para fins culturais, mas decidiu adaptá-la ao chamado desporto-rei, que, em Portugal, voltará ao ativo a 3 de junho.

"Aquilo que temos a certeza é que os adeptos vão querer ver jogos. E muitos deles vão querer ver os jogos na companhia de outros adeptos. Por natureza, é uma coisa que, para a maioria de todos nós, se vê com outros adeptos", disse o autarca portuense, acrescentando que foi nesse sentido que interpretou "a vontade da Liga de Clubes de fazer com que houvesse a possibilidade de os jogos serem transmitidos em sinal aberto, o que em nada prejudicaria os operadores que teriam de vender esses jogos aos operadores em sinal aberto, muito menos os clubes", que receberiam dos operadores.

"Nesse sentido, pareceu-nos interessantes discutir uma matéria com Pedro Proença, que já estava a ser tratada por nós para outros fins, que é a instalação de um 'drive-in' no queimódromo. (...) Pareceu-nos que era muito interessante poder oferecer essa valência aos adeptos de futebol na cidade do Porto, tanto mais que vamos ter um jogo que nos preocupa e entusiasma desportivamente, mas preocupa sobremaneira. Vamos ter um Boavista-F. C. Porto na noite de S. João", adiantou Rui Moreira.