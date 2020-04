Drogba disponibiliza hospital para combate à Covid-19

JN/Agências Hoje às 11:30 Facebook

O ex-futebolista Didier Drogba propôs às autoridades da Costa do Marfim que o hospital da sua Fundação, em Abidjan, seja um centro de deteção da Covid-19 no país.

De acordo com o jornal francês "L´Équipe", o antigo internacional ofereceu o hospital situado no centro da capital da Costa do Marfim, uma unidade de saúde que tem o nome de Laurent-Pokou, antigo jogador e treinador do país, falecido em 2016.

As reações à oferta de Drogba, campeão europeu e inglês com o Chelsea, não se fizeram esperar, com o autarca de Abidjan a dizer que se trata de "um ato de patriotismo".

O governo da Costa do Marfim indicou na quinta-feira a intenção de colocar em marcha uma estratégia para a deteção do novo coronavírus, com 13 centros de testes em Abidjan, e 45 em todo o país.

De acordo com os últimos dados, a Costa do Marfim apresentava 574 casos de infetados com o novo coronavírus e cinco mortes.