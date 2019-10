Drone interrompe jogo entre Dudelange e Qarabag

Hoje às 21:08 Facebook

O aparelho carregava a bandeira da Arménia, o que irritou os jogadores azeris do Qarabag.

O jogo entre Dudelange e Qarabag, da Liga Europa, que se joga no Luxemburgo, foi interrompido perto da meia hora de jogo, depois de um drone ter invadido o espaço onde se disputa o encontro. O aparelho transportava uma bandeira da Arménia, o que irritou os jogadores do Qarabag. Alguns jogadores azeris tentaram mesmo acertar no drone com a bola.

Recorde-se que Arménia e Azerbeijão estão em conflito, desde a guerra na região de Nagorno-Karabakh. A situação deixou os países de costas voltadas e desde então não é fácil aos cidadãos de um obter vistos para visitar o outro.