Duarte Benavente faz segundo melhor tempo no GP de Baião F2 em Motonáutica

António Orlando Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O piloto luso foi incapaz de obter o melhor tempo durante as duas provas de qualificação para o Mundial de Motonáutica realizadas nesta tarde de sábado na pista da Pala, no rio Douro, em Baião. O GP de Baião disputa-se este domingo a partir das 15.45 horas.

O melhor tempo foi feito pelo piloto dos Emirados Árabes Unidos, Rashed Al Qemzi. Depois de ter feito a melhor volta com o tempo de 45 segundos e 663 milésimos na primeira qualificação, o piloto árabe melhorou em cerca de 1 segundo na segunda qualificação com 44,465 segundos, naquela que foi a melhor volta dos 18 pilotos na Pista da Pala, vista como a melhor do mundo para a prática da modalidade.

Duarte Benavente fez 45,568 segundos na primeira qualificação e 44,510 segundos na segunda, o que lhe garantiu o segundo lugar na grelha de partida.

A sueca Bimba Sjöholm foi terceira com 45,591 segundos e 45,065 segundos, respetivamente na primeira e segunda qualificação cronometrada.

O líder do Mundial, Edgaras Riabko, da Letónia, fez o 4.° melhor tempo nas provas de qualificação: 45,447 segundos na primeira qualificação e 45,072 segundos na segunda.

Recorde-se que o piloto lituano, no ano passado, foi vice-campeão mundial atrás do português Duarte Benavente. Para renovar o título, Benavente tem de ganhar em Baião e em Vila Velha de Ródão, onde termina a competição deste ano.

Refira-se, por último, que Rashed Al Qemzi, em 2019, sagrou-se campeão mundial na pista baionense.