Duas assistências de Nuno Mendes e golo de Renato Sanches na goleada do PSG

Duas assistências de Nuno Mendes e um golo de Renato Sanches contribuíram, este domingo, para a goleada por 5-0 do líder Paris Saint-Germain na receção ao Auxerre, em encontro da 15.ª jornada do campeonato francês.

Na resposta à aproximação, provisória, de Lens e Rennes, no sábado, o conjunto parisiense respondeu com uma vitória tranquila, sem precisar de forçar muito, num jogo em que o primeiro protagonista foi Nuno Mendes.

O lateral esquerdo luso, um dos 26 eleitos de Fernando Santos para o Mundial de 2022, fez o passe para Kylian Mbappé inaugurar o marcador, depois de desmarcado por Lionel Messi, que picou a bola sobre a defesa, aos 11 minutos.

Tão cedo em vantagem, o PSG, sem derrotas em 2002/23, não sentiu necessidade de acelerar muito, mas esteve quase sempre em 'cima' da área do Auxerre, que só assustou aos 16 minutos, num remate de Niang que Donnarumma defendeu com segurança.

Niang voltou a criar perigo no início da segunda parte, aos 50 minutos, para, na resposta, aos 51, Nuno Mendes bailar na esquerda e, com grande classe, colocar a bola para o desvio vitorioso de cabeça do espanhol Carlos Soler.

O encontro ficou, praticamente, sentenciado e, se não estava, passou a estar à passagem dos 57 minutos: após um canto favorável ao Auxerre, Neymar tocou para Soler e este fez um passe longo a isolar o marroquino Hakimi, que desviou a bola de Costil.

Renato Sanches foi lançado aos 61 minutos, substituindo Soler, e, pouco depois, aos 66, Messi atirou ao poste direito, antes de ser substituído, aos 75, juntamente com Neymar e Sergio Ramos, que não entrou nos 26 da Espanha para o Qatar2022.

O médio internacional luso, que Fernando Santos ignorou na hora de escolher os 26 para o Mundial, destacou-se aos 81 minutos, ao apontar o quarto golo, assistido pelo também suplente Ekitike, numa insistência, após uma primeira defesa de Costil.

Aos 84 minutos, Hugo Ekitike, jovem de 20 anos que na época passada atuava no Rennes, voltou a estar em evidência, ao encerrar a contagem, depois de roubar a bola a Jeanvier.

Com esta goleada, a anteceder a paragem para o Mundial2022, o Paris Saint-Germain passou a somar 41 pontos, contra 36 do Lens e 31 do Rennes, que no sábado venceram nas receções a Clermont (2-1) e Toulouse (2-1), respetivamente.

O próximo jogo dos parisienses na prova, para a 16.ª ronda, está marcado para 28 de dezembro, na receção ao Estrasburgo, já depois de encontrado o novo campeão do Mundo, com grande probabilidade de ter representantes no plantel do PSG.