Duas assistências de Ronaldo na vitória do Al Nassr

O Al Nassr venceu esta tarde o Al Taawon por 2-1, com destaque para as duas assistências de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo voltou a estar em destaque no Al Nassr. Depois de ter marcado quatro golos diante do Al Wehda, o português fez duas assistências na vitória desta sexta-feira dos sauditas contra o Al Taawon.

No primeiro tempo, Cristiano Ronaldo fez um grande passe, ainda no meio campo, a isolar Abdul Ghareeb, para o avançado marcar o primeiro golo da partida. O português ainda fez um bom remate à baliza e esteve perto do golo.

Já na segunda parte Al Ghamdi cruzou e Medran apareceu ao segundo poste para marcar para o Al Taawon e empatar a partida. O conjunto saudita ainda teve um golo anulado, até que já perto dos dez minutos finais Ronaldo voltou a ser decisivo.

Numa jogada com alguma confusão, Madu rematou mas a bola embateu em Cristiano Ronaldo que, algo involuntariamente, acabou por servir o defesa para dar a vitória ao Al Nassr. O lance ainda foi revisto pelo VAR que validou o golo.

O clube sobe assim ao primeiro lugar, com os mesmos 40 pontos do Al Ittihad e Al Shabab.