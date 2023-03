Duas bicadas letais deixam gil Vicente em poleiro seguro

José Pedro Gomes Hoje às 18:51 Facebook

Gil Vicente fez valer eficácia para vencer insulares e fica mais desafogado na tabela.

Com uma exibição plena de eficácia, o Gil Vicente arrancou uma importante vitória (2-0) sobre o Marítimo e deu um decisivo passo rumo à permanência. Os galos, que até vinham de um êxito histórico na casa do F. C. Porto, foram neste jogo quase sempre dominados perante um adversário que criou várias chances, mas não teve pontaria.

O insulares garantiram um futebol de maior qualidade desde o início, com Bruno Xadas em destaque e a fazer a equipa jogar, mas depois de vários desperdícios, colocaram-se a jeito. Na segunda tentativa, os minhotos inauguraram o marcador num remate de longe de Pedro Tiba, aos 23 minutos.