Duas contratações iminentes no Tottenham

Segundo a imprensa espanhola e inglesa, o Tottenham está perto de garantir dois reforços para o treinador português José Mourinho - o lateral esquerdo Sergio Reguilón e o avançado Gareth Bale. De resto, esta quarta-feira foi fraca no mercado de transferências.

Tottenham: A imprensa espanhola dá como certa a contratação do lateral-esquerdo Sergio Reguilón, de 23 anos, que conquistou a Liga Europa pelo Sevilha. Segundo o jornal desportivo "AS", o Tottenham pagará cerca de 30 milhões de euros ao Real Madrid (detentor do passe) e outros cinco milhões em variáveis, ficando os merengues com uma cláusula de recompra de 40 milhões de euros. Do campeão espanhol também estará prestes a regressar a Londres o galês Gareth Bale, segundo avança a imprensa inglesa. O próprio agente do avançado afirmou que o "negócio está perto, mas ainda não está fechado".

Aston Villa: O guarda-redes argentino Emiliano Martínez, 28 anos, ex-Arsenal, é reforço para as próximas quatro épocas. A transferência de Martínez custará ao Aston Villa cerca de 22 milhões de euros. Formado nas escolas do Independiente, o jogador chegou a Inglaterra em 2010, ainda para os juniores do Arsenal, e esteve sempre ligado aos londrinos, com cedências ao Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton, Reading e Getafe.

Santa Clara: O guarda-redes Rodolfo Cardoso renovou o contrato com os açorianos para as próximas três temporadas. "A Santa Clara Açores, Futebol SAD informa que chegou a acordo com o atleta Rodolfo Cardoso para a prorrogação do vínculo contratual vigente para as próximas três temporadas", lê-se em nota de imprensa enviada pelo clube. O terceiro guarda-redes do plantel tem 22 anos, é formado nas camadas jovens do clube e estava em final de contrato, depois de ter feito parte da equipa em 2019/20.