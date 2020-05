Duas demissões no Conselho Diretivo do Sporting

JN Hoje às 18:02 Facebook

O Sporting anunciou, esta segunda-feira, que Filipe Osório de Castro e Rahim Ahamad saíram da direção. Segundo o emblema de Alvalade, a decisão de abandonar o Conselho Diretivo está diretamente relacionada com motivos pessoais e profissionais resultantes da pandemia da Covid-19,

"O clube agradece o esforço e a dedicação com que Filipe Osório de Castro e Rahim Ahamad encararam a missão de servir o Sporting Clube de Portugal e em particular o contributo que deram nestes últimos meses extremamente difíceis das suas vidas profissionais, nos quais nunca deixaram de contribuir activa e positivamente para a gestão no nosso clube", pode ler-se no comunicado.

Segundo o Sporting, André Cymbron passa a assumir a posição de vogal no Conselho Directivo e com a pasta Internacional. Pedro Lancastre passará a representar o clube na área do Património; Alexandre Ferreira ficará com a pasta dos Sócios e Museus, André Bernardo com o Marketing e área Comercial e Miguel Nogueira Leite com a área Institucional.