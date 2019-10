Duas medalhas de ouro para Portugal nos INAS Global Games

JN Hoje às 18:19 Facebook

Portugal conquistou, esta sexta-feira, em Brisbane, Austrália, duas medalhas de ouro no INAS Global Games, competição mundial para atletas com deficiência intelectual.

No atletismo, Ana Filipe sagrou-se campeã mundial em salto em altura, com a marca de 1,52 metros. A atleta chegou finalmente ao ouro, depois de já ter conquistado duas medalhas de prata (conseguidas no triplo salto e nos 100 metros barreiras), e uma de bronze.

Em futsal, Portugal voltou a brilhar. A seleção lusa arrecadou, pela quinta vez em seis edições da competição, o título de campeão, após ter goleado a Arábia Saudita, por 10-2.

No remo indoor, na prova de mil metros, Ana Ramos terminou no sétimo lugar, com 4.18,50 minutos, enquanto Carla Silva terminou no nono posto, com 4.24,70. Em basquetebol, Portugal está na final, agendada para este sábado, ao vencer a Polónia, por 61-50.

Portugal, representado na competição por 31 atletas, em seis modalidades, já arrecadou um total de nove medalhas, em seis dias de competição.