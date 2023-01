Duas mudanças de treinadores nas divisões distritais da AF Porto

Eduardo Pedrosa Costa e Agostinho Maia Ontem às 22:49 Facebook

Valonguense e Penamaior terminaram com o contrato dos respetivos treinadores.

Duas derrotas motivaram duas saídas de treinadores nas divisões distritais.

O Valonguense, que perdeu no último fim de semana (1-0) contra o Barrosas, rescindiu contrato com o técnico Jorge Lopes por mútuo acordo, ainda não sendo claro quem será o próximo treinador do emblema da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto (AF Porto).

Já o Penamaior, da Divisão de Honra da AF Porto, rescindiu o contrato com o treinador Paulo Gonçalves e a respetiva equipa técnica. A derrota de domingo por 2-1 contra o Felgueiras 1932 B foi a gota de água para o técnico.