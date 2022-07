Duas novidades no onze português para o encontro com a Suécia

JN/Agências Hoje às 16:31 Facebook

A guarda-redes Patrícia Morais e a avançada Kika Nazareth são as novidades no onze de Portugal para o embate de hoje com a Suécia (17 horas), da terceira e última jornada do Grupo C do Europeu de futebol feminino.

Depois de dois jogos a apostar nas mesmas 11 jogadoras, Francisco Neto, selecionador português, fez duas alterações, fazendo sair a guarda-redes Inês Pereira e a lateral esquerda Joana Marchão, com Ana Borges a recuar do ataque para a defesa.

Desta forma, Portugal vai alinhar com Patrícia Morais na baliza e um quarteto defensivo composto por Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa e Ana Borges.

No meio-campo, a formação das 'quinas' manter-se-á com a capitã Dolores Silva, Tatiana Pinto e Andreia Norton, enquanto o trio da frente será desta vez formado por Diana Silva, Kika Nazareth e Jéssica Silva.

Por seu lado, o selecionador sueco fez também duas alterações na equipa inicial, com as entradas de Jonna Andersson e Johanna Rytting Kaneryd e as saídas de Caroline Seger e Lina Hurtig.

O encontro entre Portugal e a Suécia, da terceira e última jornada do Grupo C do Europeu feminino de futebol, está marcado para as 17 horas, no Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, na região de Manchester, com arbitragem da francesa Stéphanie Frappart.

Para chegar aos quartos de final da 13.ª edição do Europeu, Portugal tem obrigatoriamente de vencer as suecas.