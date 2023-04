Duelo à vista entre os dois últimos heróis

Gonçalo Ramos e Fábio Cardoso foram decisivos nas vitórias pela margem mínima de águias e dragões. Saldo nulo nos jogos anteriores entre o avançado e o central.

Benfica e F. C. Porto já preparam o clássico de sexta-feira, que pode ser absolutamente fundamental na luta pelo título 2022/23. Águias e dragões cumpriram, com serviços mínimos, as tarefas antes do encontro no Estádio da Luz, com Gonçalo Ramos e Fábio Cardoso a serem decisivos, respetivamente, frente a Rio Ave e Portimonense.

O avançado tem sido uma das grandes figuras da campanha encarnada e, em Vila do Conde, festejou o 17.º golo no campeonato - soma 25 em todas as competições -, voltando a dividir a liderança dos melhores marcadores com o companheiro de equipa João Mário.

PUB

O "pistoleiro" já arrasou os números que conseguiu nas duas épocas anteriores na equipa principal do Benfica - marcou oito golos em 2021/22 e quatro em 2020/21 -, mas ainda não conhece o sabor de festejar num clássico frente aos dragões, tendo disputado três até ao momento, com uma vitória e duas derrotas.

Em duas dessas partidas, Gonçalo Ramos defrontou Fábio Cardoso, com uma vitória para cada um deles: o avançado celebrou esta época (0-1, na primeira volta, no Estádio do Dragão), enquanto o central dos azuis e brancos foi feliz no 3-1 registado à 16.ª ronda de 2021/22.

Nesses encontros, o defesa portista fez dupla, respetivamente, com David Carmo e Pepe, sendo que, agora, a opção deve ser outra. Caso Pepe não recupere a tempo do clássico desta semana, Cardoso deve voltar a alinhar ao lado de Iván Marcano, pronto para fazer o 27.º encontro da temporada - conta 14 no campeonato (dois golos), quatro na Liga dos Campeões, três na Taça de Portugal (um golo) e cinco na Taça da Liga.

Sentimento indescritível

O número 2 da equipa de Conceição tem saldo positivo frente às águias, com quatro vitórias, um empate e três derrotas e já marcou um golo ao Benfica, quando ainda estava ao serviço do Santa Clara, numa igualdade (1-1) em 2020/21.

Esta segunda-feira, nas redes sociais, Cardoso destacou o momento que viveu frente ao Portimonense. "Muito feliz pelo meu primeiro golo neste estádio [Dragão], um sentimento indescritível. Obrigado, dragões", escreveu no Instagram.