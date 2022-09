Duelo em Braga vale, no mínimo, quase cinco milhões

Vencedor do grupo com encaixe importante. Bolo da conquista do título superior a 10 milhões.

Como se tornou regra no futebol moderno, ganhar no campo implica também ganhar fora do campo, que é como quem diz importantes encaixes financeiros, seja para clubes ou, neste caso, para federações, e o Portugal-Espanha de terça-feira não é exceção. Embora mais modestos em comparação com outras competições, também a Liga das Nações tem prémios apetecíveis, que podem superar os 10 milhões de euros para o vencedor. Já disputar a final-four mas ficar no quarto lugar vale 2,5 milhões, que se junta ao prémio de presença (2,25 milhões) e ao associado à vitória no grupo.

Na pior das hipóteses, o confronto em Braga renderá 4,75 milhões de euros à seleção que acabar os 90 minutos na liderança do Grupo 2 da Liga A (à equipa de Fernando Santos basta empatar). Este prémio é a soma do valor referente à vitória no grupo (2,25 milhões) e um eventual quarto, e último, lugar na final four da prova (2,5). Por outro lado, na melhor das hipóteses, Portugal e Espanha habilitam-se a 10,5 milhões de euros, já que o troféu vem com um bónus de seis milhões. O prémio total do vice-campeão é de nove milhões, enquanto o terceiro classificado arrecada oito milhões.