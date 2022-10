Duelo entre Boavista e Vizela aquece mas história acaba por se repetir

Panteras e minhotos assinam jogo frenético. Martim Tavares lesiona-se e sai de maca.

Quatro golos, dois penáltis, uma expulsão e emoção até ao fim. Boavista e Vizela protagonizaram um jogo de encher o olho, que teve apenas como ponto negativo a lesão grave de Martim Tavares num lance arrepiante.

Ainda o duelo estava a aquecer - Watai foi a novidade no onze de Petit, que desfez o esquema de três centrais - e foi ele quem inaugurou o marcador com um grande remate de fora da área. A entrada perfeita das panteras foi sol de pouca dura: dois minutos depois, Matheus Pereira, outra novidade no jogo, fez o empate e Zohi, após a interrupção do duelo ao minuto oito para homenagem póstuma a Bernardo Tengarrinha, selou a reviravolta.