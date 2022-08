Duelo entre Braga e V. Guimarães antecipado a pedido da PSP

JN Hoje às 11:03 Facebook

Jogo entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, da 5.ª jornada da Liga, estava agendado para as 18 horas do próximo sábado, mas o seu início foi antecipado para as 15.30 horas, a pedido da PSP, para "garantir a segurança de todos os intervenientes".

Numa nota emitida pela Liga de Clubes é explicado que "questões de índole securitárias relacionadas com o intenso empenhamento operacional do efetivo da Polícia de Segurança Pública (PSP) na realização de vários eventos em cidades do distrito de Braga" levaram à antecipação do início do jogo entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães para as 15.30 horas do próximo sábado, a pedido da Direção Nacional da PSP.

O encontro, relativo à 5.ª jornada da Liga, estava, inicialmente, agendado para as 18 horas do mesmo dia, sendo esta a solução encontrada para "garantir a segurança de todos os intervenientes nos diferentes eventos da responsabilidade da PSP", segundo é explicado no comunicado.