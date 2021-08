Duelo entre Nice e Marselha interrompido por invasão dos adeptos em fúria com Payet

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:58 Facebook

O jogo entre o Nice e o Marselha deste domingo foi interrompido aos 76 minutos devido a uma invasão de adeptos da equipa da casa. Jogadores tiveram mesmo de recolher aos balneários e jogo acabou suspenso.

A terceira jornada da Liga francesa promete dar que falar e não pelos melhores motivos. Durante o jogo do Nice e do Marselha desta noite, os adeptos da equipa da casa começaram a atirar objetos em direção aos jogadores de "Les Olympiens" desde o primeiro minuto, o que levou mesmo o speaker a pedir calma aos adeptos.

O pedido não surtiu efeito e, ao minuto 76, instalou-se o caos na Allianz Arena. Depois de lhe terem acertado com uma garrafa na cabeça, Payet, avançado do Marselha, não escondeu o desagrado e arremessou o objeto de volta para a bancada dos adeptos do Nice.

Os apoiantes da equipa da casa, em fúria, acabaram por invadir o relvado, levando a grandes momentos de tensão. As autoridades intervieram, assim como os jogadores do Nice, que pediram calma aos adeptos, e a equipa do Marselha acabou mesmo por ter de recolher aos balneários. Jean-Pierre Rivère, presidente da equipa da casa, também se dirigiu aos adeptos para os tentar acalmar.

Segundo o jornal "L´Équipe", um adepto acabou mesmo por ser levado pelas autoridades para fora do recinto, depois de ter pontapeado um painel publicitário.

A mesma publicação adianta que, depois de mais de uma hora com o jogo parado, a retoma do jogo foi autorizada pelos delegados do jogo e autoridades mas, ao contrário dos jogadores do Nice, que se mostraram disponíveis para jogar os últimos 15 minutos, os atletas do Marselha recusaram regressar ao relvado, defendendo que não estavam reunidas as condições de segurança. O jogo acabou, assim, suspenso, com data por definir.

O Nice estava a a vencer (1-0), graças a um golo de Dolberg, aos 49 minutos.

