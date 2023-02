Duelo frenético com sabor amargo mútuo

Gil Vicente deixa-se empatar (1-1) nos últimos suspiros, depois de terem sido manietados por um Vizela com mais caudal ofensivo.

Empate com sabor amargo para Gil Vicente e Vizela, num duelo pautado pela garra minhota, em que os barcelenses concederam a igualdade já nos últimos suspiros da partida, perante um conjunto vizelense que se pode queixar da falta de pontaria, sobretudo no primeiro tempo, quando "amassou" o adversário, mas sem suficiente eficácia.

Perante a toada de recuperação de ambos conjuntos na tabela, já se previa uma luta intensa pelo sucesso, mas foram os visitantes a corporizar melhor essa vontade. Com uma entrada no jogo demolidora, fizeram suceder os lances de perigo na baliza gilista, com destaque para um par de investidas de Osmajic e um remate à barra de Rashid.