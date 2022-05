Duelo histórico para definir o campeão da Liga 3

JN Hoje às 19:56 Facebook

Com o mítico Jamor como palco, Oliveirense e Torreense vão discutir, no sábado (às 18 horas), o título de campeão da primeira edição da Liga 3. Frente a frente estarão duas formações com ideais bem distintos, tal como as estatísticas o demonstram.

De Oliveira de Azeméis viaja uma equipa de tração à frente, detentora do melhor registo ofensivo do campeonato, com 50 golos apontados, e que, comparativamente com o emblema de Torres Vedras, soma mais oportunidades criadas (152 contra 149), mais remates à baliza (123 contra 103) e mais pontapés de canto (166 contra 134). Por seu turno, o Torreense, que tem no avançado internacional angolano Mateus a sua figura principal, revela uma maior consistência defensiva, tendo sofrido apenas 29 golos na Liga 3, menos oito do que a Oliveirense.

No jogo das palavras, os dois treinadores partilharam o orgulho por marcarem presença "no palco em que toda a gente ambiciona estar", assim o definiu Nuno Manta Santos. O técnico do Torreense elogiou "um adversário de qualidade, que vem de dez jogos seguidos sem perder", mas o facto de estar em jogo o primeiro título de campeão da história da Liga 3 será um aliciante extra. "Ambas as equipas vão estar motivadas para isso", salienta.